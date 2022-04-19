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19:32 19 Апреля 2022 Просмотров 452   КомментариевКомментарии

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

Мариупольский завод «Азовсталь», который планомерно обстреливали и бомбили сверхмощными бомбами, разбомблен и уничтожен практически полностью.

Бойцы "Азова" призывают спасти гражданских и раненых

Об этом в комментарии Радио Свобода 19 апреля заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламарь.

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По его словам, на завод сбрасываются сверхмощные бомбы, а под завалами находится «очень много людей».

«Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела», – подчеркнул Паламар.

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