“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

Мариупольский завод «Азовсталь», который планомерно обстреливали и бомбили сверхмощными бомбами, разбомблен и уничтожен практически полностью.

Бойцы "Азова" призывают спасти гражданских и раненых



Об этом в комментарии Радио Свобода 19 апреля заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламарь.

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По его словам, на завод сбрасываются сверхмощные бомбы, а под завалами находится «очень много людей».

«Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела», – подчеркнул Паламар.