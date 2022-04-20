Apple отключил приложение TikTok для россиян

Компания Apple удалила приложение TikTok из App Store для российских пользователей.

ТикТок больше недоступен россиянам



Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Напомним, более месяца назад приложение TikTok заявило о приостановке своей работу в России из-за закона о «фейках».

О приостановлении деятельности в РФ сообщили в Twitter TikTok.

В сообщении сказано, что TikTok — это площадка для творчества и развлечений, которая может стать источником облегчения и человеческого общения во время войны, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией.

В то же время в TikTok отметили, что безопасность сотрудников и пользователей остается главным приоритетом компании.

“В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности”, – сказано в сообщении.

Там же добавили, что служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.