НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:33 20 Апреля 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Масштабы жертв в Мариуполе будут страшнее, чем в Буче – Reuters

Мариуполь может пасть перед российскими войсками в течение нескольких дней, а масштабы жертв окажутся значительнее, чем в Буче под Киевом.

В Мариуполе погибли тысячи мирных граждан

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

«В конце концов, мы ожидаем полного разрушения города и многочисленных жертв среди гражданского населения в Мариуполе. Боюсь, что это будет хуже, чем Буча. А к 9 мая Путин хочет объявить об освобождении города Мариуполя… Так что, я думаю, Мариуполь будет контролироваться в ближайшие дни», — сказал собеседник издания.

Местные власти говорят, что тысячи людей были убиты при осаде Мариуполя, а Россия поставила последним украинским защитникам на металлургическом заводе ультиматум сдаться или умереть.

Также европейский чиновник сказал, что, по его мнению, среднесрочной целью России является контроль над Луганской и Донецкой территориями в Донбассе на востоке Украины и обеспечение сухопутного моста между Крымом, который Россия захватила и аннексировала в 2014 году, и Донбассом.

Это, вероятно, займет от четырех до шести месяцев, сказал чиновник, добавив, что конфликт может привести к тупиковой ситуации.

Loading...

Новости по теме

ТОР
20.04.2022 12:15
КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине
ТОР
20.04.2022 11:18
Норвегия передала Украине эффективные комплексы ПВО Mistral: что это такое
ТОР
20.04.2022 10:55
Из-за провалов на фронте Москва начала чистки в руководстве “ЛНР”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Война может прийти в ваши города: мэр Мелитополя эмоционально выступил перед Европарламентом

19:07  Мир

Зеленский встретился в Киеве с Мишелем: обсудили вступление Украины в ЕС

17:53  Украина

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44  Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53  Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25  Мир

Мяч на стороне Киева: Россия передала Украине проект договора в рамках переговоров

13:16  Украина

Масштабы жертв в Мариуполе будут страшнее, чем в Буче – Reuters

12:33  Украина

КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине

12:15  Украина

Норвегия передала Украине эффективные комплексы ПВО Mistral: что это такое

11:18  Мир

Из-за провалов на фронте Москва начала чистки в руководстве “ЛНР”

10:55  Мир

Истребителей больше, чем две недели назад: ВСУ получили новые самолеты от союзников

09:40  Мир

Сегодня из Мариуполя попытаются эвакуировать людей, – Верещук

09:27  Украина

Apple отключил приложение TikTok для россиян

09:13  Мир

До попадания украинских ракет крейсер “Москва” шел на захват Одессы

08:50  Мир

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32  Украина

ВСУ перешли в контрнаступление на Донбассе: враг несет потери

19:00  Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39  Украина

Российские элиты начали понимать, что решение Путина о войне было катастрофической ошибкой – Bloomberg

17:44 Мир

Стало известно, зачем Путину референдумы в Херсонской и Запорожской областях

13:53 Украина

Центр Москвы в густом черном дыму: возле мэрии пожар. Видео

13:25 Мир

КАМАЗами вывозят трупы и бросают технику, – Гайдай о потерях РФ на Луганщине

12:15 Украина

“Азовсталь” разбомблен и полностью уничтожен – полк “Азов”

19:32 Украина

Появилось видео гигантского взрыва на “Азовстали”

18:39 Украина

Взрыв слышали за 100 км: на «Азовсталь» сбросили мощную бомбу

17:21 Украина

Враг рвется на Запорожье: началось массированное наступление

16:45 Украина

Британия передаст Украине ракетные комплексы Stormer: в чем их сила

16:32 Мир

«Воскресший» Шойгу высказался о войне с Украиной

14:13 Мир

Битва за Донбасс станет крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой

13:56 Мир

Новости | NetGameSlots.com