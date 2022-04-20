Масштабы жертв в Мариуполе будут страшнее, чем в Буче – Reuters

Мариуполь может пасть перед российскими войсками в течение нескольких дней, а масштабы жертв окажутся значительнее, чем в Буче под Киевом.

В Мариуполе погибли тысячи мирных граждан



Об этом сообщило Reuters со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

«В конце концов, мы ожидаем полного разрушения города и многочисленных жертв среди гражданского населения в Мариуполе. Боюсь, что это будет хуже, чем Буча. А к 9 мая Путин хочет объявить об освобождении города Мариуполя… Так что, я думаю, Мариуполь будет контролироваться в ближайшие дни», — сказал собеседник издания.

Местные власти говорят, что тысячи людей были убиты при осаде Мариуполя, а Россия поставила последним украинским защитникам на металлургическом заводе ультиматум сдаться или умереть.

Также европейский чиновник сказал, что, по его мнению, среднесрочной целью России является контроль над Луганской и Донецкой территориями в Донбассе на востоке Украины и обеспечение сухопутного моста между Крымом, который Россия захватила и аннексировала в 2014 году, и Донбассом.

Это, вероятно, займет от четырех до шести месяцев, сказал чиновник, добавив, что конфликт может привести к тупиковой ситуации.