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19:59 20 Апреля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Оружие, эмбарго, Мариуполь: о чем поговорили Зеленский и Мишель

Президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель провели встречу в Киеве, где обсудили будущее членство Украины в ЕС и помощь нашей стране.

Зеленский и Мишель провели брифинг после встречи

После встречи политики провели совместный брифинг. Выделили главное из сказанного каждым.

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Зеленский

  • Президент опроверг заявление Дмитрия Пескова о том, что Россия передала Украине «предложения мира».

  • Украина ждет шестой пакет санкций от ЕС. Необходимо отключить все банки России от SWIFT, заблокировать все счета России и направить эти деньги на восстановление Украины.

  • Зеленский призвал к полному энергетическому эмбарго по отношению к России, включая нефть и газ. Нефть должна точно войти в шестой пакет санкций.

  • Второе направление разговора касалось необходимости обеспечить Украину всем необходимым вооружением.

  • Поблагодарил за выделение 1,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира на финансирование наших Вооруженных сил.

  • Договорились использовать эти деньги максимально эффективно на то оружие, которое нам сейчас нужно, то, которого у нас нет.

  • Выразил готовность к любому формату обмена наших людей в Мариуполе

Мишель

  • Мишель с командой посетил Бородянку: «Не хватает слов, чтобы выразить увиденное… это военные преступления и они должны быть наказаны за это»

  • “Я хочу обратиться к гражданским, а также к воинам, которые сейчас находятся в Мариуполе, которые дерутся за независимость Украины. Знайте: вы деретесь за европейскую свободу, европейские ценности и устои. Мы сделаем все, что можем, чтобы поддержать Украину”, – сказал Мишель.

  • Заверил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина победила. ЕС будет принимать все возможные меры для этого.

  • Совместно работаем над темой восстановления Украины. ЕС будет на стороне Украины по этому вопросу. Уже есть определенные наработки и идеи реализации этого восстановления.

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