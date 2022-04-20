Оружие, эмбарго, Мариуполь: о чем поговорили Зеленский и Мишель

Президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель провели встречу в Киеве, где обсудили будущее членство Украины в ЕС и помощь нашей стране.

После встречи политики провели совместный брифинг. Выделили главное из сказанного каждым.

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Зеленский

Договорились использовать эти деньги максимально эффективно на то оружие, которое нам сейчас нужно, то, которого у нас нет.

Поблагодарил за выделение 1,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира на финансирование наших Вооруженных сил.

Зеленский призвал к полному энергетическому эмбарго по отношению к России, включая нефть и газ. Нефть должна точно войти в шестой пакет санкций.

Украина ждет шестой пакет санкций от ЕС. Необходимо отключить все банки России от SWIFT, заблокировать все счета России и направить эти деньги на восстановление Украины.

Мишель

Мишель с командой посетил Бородянку: «Не хватает слов, чтобы выразить увиденное… это военные преступления и они должны быть наказаны за это»

“Я хочу обратиться к гражданским, а также к воинам, которые сейчас находятся в Мариуполе, которые дерутся за независимость Украины. Знайте: вы деретесь за европейскую свободу, европейские ценности и устои. Мы сделаем все, что можем, чтобы поддержать Украину”, – сказал Мишель.

Заверил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина победила. ЕС будет принимать все возможные меры для этого.