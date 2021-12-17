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Главная » Украина » Происшествия
17:01 27 Апреля 2022 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Оккупанты похищают украинских мужчин для обменного фонда – разведка

На украинских территориях оккупированных Россией массово похищают мужчин призывного возраста для обмена военнопленными, который планируется провести 9 мая.

"Парад" пленных украинцев в Донецке в 2014 году

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

На временно занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей оккупанты массово похищают людей. В большей степени похищают мужчин призывного возраста, ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, а также проукраинские активисты.

Так, в помещениях изолятора временного содержания Херсона находятся более 300 похищенных украинцев, а в селе Большая Лепетиха Херсонской области создан настоящий фильтрационный лагерь.

Недавно туда прибыли около 400 российских военнослужащих, они ищут и задерживают мужчин призывного возраста. Многих украинцев массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

По информации украинской разведки, главная цель таких действий – «пополнение обменного фонда». Похищенных украинцев, которые даже не участвовали в боевых действиях 2022 года, планируют обменивать на пленных российских военных.

Кроме того, не исключена организация «парадов победы» с участием пленных украинцев. Согласно полученной информации, их могут попытаться выдать за «военнопленных» и провести по улицам оккупированных городов. Аналогичные мероприятия проходили в Донецке в 2014 году.

Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

Напоминаем, что подобные действия российской власти – очередное военное преступление. Организаторов будет ждать неотвратимое наказание.

Как ранее сообщали Власти, в оккупированном Мелитополе российские захватчики похитили отца журналистки и требуют ее приезда.

Тэги: похищение людей, оккупированные территории, военнопленные
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