Россия призналась в похищении более миллиона украинцев за время войны

Россия заявила, что с начала войны «эвакуировала из опасных районов Украины и ОРДЛО» на свою территорию более миллиона человек, в том числе 183 тысячи детей.

Среди вывезенных в РФ украинцев 183 тысячи детей



Как сообщило РИА Новости, эту информацию озвучил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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«Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей», – сказал Мизинцев.

Кроме того, по его словам, более 2,75 миллиона иностранцев и украинцев якобы попросили эвакуировать их в Россию, в так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также на подконтрольные российским оккупантам территории Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей Украины.

«Всего в базе данных 2 753 625 таких обращений из 2132 населенных пунктов Украины», – сказал Мизинцев.

По его словам, в субъектах РФ работают более 9,5 тысяч полностью оборудованных пунктов временного размещения.

Как сообщали Власти, российское руководство планировало вывозить украинцев в концлагеря в Сибири и заставлять строить там новые города.