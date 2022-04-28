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Главная » Украина » Общество
08:03 28 Апреля 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Российские войска продвигаются под Изюмом и на севере Донбасса – ISW

Российские войска 27 апреля продвигались незначительно, но уверенно – как в районе Изюма, так и вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.

Оккупанты медленно продвигаются на севере Донбасса

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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За последние 24 часа российские войска захватили несколько небольших городов непосредственно к западу от Изюма. Хотя эта линия наступления уводит россиян от их главной цели – границ Донецкой и Луганской областей, – они, вероятно, намерены обойти украинские оборонительные позиции с фланга на автомагистралях в Барвенково и Славянске.

Кроме того оккупанты провели несколько небольших наступлений на востоке Украины, что связано, скорее всего, с растущей концентрацией артиллерийских активов в этих районах.

Российские войска методично продвигаются в нескольких секторах, но не достигли заметных прорывов.

Способность российских войск окружить крупные группировки украинских сил остается под вопросом.

Карта военной ситуации в районе Изюма и на севере Донбасса

Карта военной ситуации в районе Изюма и на севере Донбасса

Как сообщали Власти, по данным Генштаба на 28 апреля, враг наращивает темпы проведения наступательной операции и практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие.

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