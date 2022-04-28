Российские войска продвигаются под Изюмом и на севере Донбасса – ISW

Российские войска 27 апреля продвигались незначительно, но уверенно – как в районе Изюма, так и вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.

Оккупанты медленно продвигаются на севере Донбасса



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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За последние 24 часа российские войска захватили несколько небольших городов непосредственно к западу от Изюма. Хотя эта линия наступления уводит россиян от их главной цели – границ Донецкой и Луганской областей, – они, вероятно, намерены обойти украинские оборонительные позиции с фланга на автомагистралях в Барвенково и Славянске.

Кроме того оккупанты провели несколько небольших наступлений на востоке Украины, что связано, скорее всего, с растущей концентрацией артиллерийских активов в этих районах.

Российские войска методично продвигаются в нескольких секторах, но не достигли заметных прорывов.

Способность российских войск окружить крупные группировки украинских сил остается под вопросом.

Как сообщали Власти, по данным Генштаба на 28 апреля, враг наращивает темпы проведения наступательной операции и практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие.