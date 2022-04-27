Польша предупредила о масштабных военных учениях

Министерство обороны Польши анонсировало масштабные военные учения в стране.

Анонсированные учения будут проходить в рамках плановой программы подготовки ВС Польши



Об этом Министерство обороны Польши сообщило в Twitter.

Согласно заявлению минобороны учения пройдут с 1 мая и до конца месяца, в связи с чем, на севере и востоке страны будет наблюдаться интенсивное движение колонн с военной техникой.

Минобороны подчеркнуло, что анонсированные учения будут проходить в рамках плановой программы подготовки ВС Польши.

Местных жителей просят не публиковать в соцсетях съемки военной техники и информацию о перемещениях войск.

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