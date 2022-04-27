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16:27 28 Апреля 2022 0 Комментарии
Польша предупредила о масштабных военных учениях
Министерство обороны Польши анонсировало масштабные военные учения в стране.
Анонсированные учения будут проходить в рамках плановой программы подготовки ВС Польши
Об этом Министерство обороны Польши сообщило в Twitter.
Согласно заявлению минобороны учения пройдут с 1 мая и до конца месяца, в связи с чем, на севере и востоке страны будет наблюдаться интенсивное движение колонн с военной техникой.
Минобороны подчеркнуло, что анонсированные учения будут проходить в рамках плановой программы подготовки ВС Польши.
Местных жителей просят не публиковать в соцсетях съемки военной техники и информацию о перемещениях войск.
Тэги: Польша, военные учения, техника
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