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18:22 28 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Прошел еще один обмен пленными с РФ – Верещук

Из российского плена домой вернутся 45 человек.

Всего из плена освободили 45 человек

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, сегодня, 28 апреля произошел очередной обмен пленными с Россией.

Всего из плена освободили 45 человек — 13 офицеров и 20 солдат (из которых 5 ранены).

Также домой вернутся 12 украинских гражданских.

Как ранее сообщали Власти, пятый обмен пленными состоялся: известно количество вернувшихся домой украинцев.

Тэги: Россия, обмен пленными, верещук
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