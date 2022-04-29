Польша передала Украине 200 танков Т-72

Польша поставила в Украину более 200 танков Т-72, несколько десятков боевых машин пехоты и другую военную технику.

польша передает не модернизированные машины



Об этом сообщило Польское радио. На вооружении у Польши стоит около 400 танков Т-72. Часть из них 2019 году модернизировали, в основном с точки зрения огневой мощи.

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Украинской армии Польша передает, в первую очередь, танки, которые не прошли модернизацию.

По словам замминистра обороны Войцеха Скуркевича, Польша с начала войны передала Украине военную помощь на 1,5 млрд евро.

Кроме танков и БМП речь идет о самоходных гаубицах 2С1 «Гвоздика», ракетных системах залпового огня «Град», ракеты «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Кроме тяжелой техники, Польша поставила Украине беспилотники польского производства WB Electonics, служащие, в частности, для разведки.

Сами украинцы хвастаются наличием у них польских дронов Warmate, аналогичных американским Switchblade. Из польского арсенала для сражающихся с Россией украинцев доставлены переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун», которые уже имеют на своем счету сбитые российские вертолеты. Польша передает также Украине большое количество боеприпасов.

Кстати, танки Т-72 уже передала Украине Чехия.

Как сообщали Власти, администрация Байдена направляет в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере $33 млрд, направленное на поддержку Украины на новом этапе в течение следующих нескольких месяцев.