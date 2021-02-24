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17:51 02 Мая 2022 Просмотров 458   КомментариевКомментарии

Установлен один из главных подозреваемых в убийствах в Буче

Командир подразделения национальной гвардии РФ Сергей Колоцей убивал и мучил мирных жителей Киевской области.

Проверяется его причастность к другим убийствам в Буче

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Так, по ее словам, установлен первый подозреваемый в убийствах в Буче – командир подразделения национальной гвардии РФ Сергей Колоцей.

Командир подразделения Управления федеральной службы войск нацгвардии России Ульяновской области

«На белорусском почтовом отделении с коллегами-военнослужащими отправляет украденное имущество из домов наших соотечественников. Его «подарок» из Украины в Ульяновск – капот автомобильного багажника», — описывает фото генпрокурор.

По сообщению Венедиктовой, именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче.

Сергей Колоцей

«29 марта он же пытал, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии еще одного гражданского. Он забрал проукраински настроенного местного жителя «на подвал», где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где, имитируя расправу, стреляли у его уха. Отдельным извращенным видом издевательства и запугивания потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека», — добавила Венедиктова.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили росгвардейцу о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, связанных с умышленными убийствами. Проверяется его причастность к другим убийствам в Буче.

«Если вы узнаете этого российского военнослужащего и имеете свидетельство о его причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш сайт или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107- 66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06″, — говорится в сообщении генпрокурора.

Тэги: Россия, убийства, росгвардия, Буча, Сергей Колоцей
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