ЗСУ откинули российские войска на 40 км от Харькова, — представитель обороны США

Об этом сообщил корреспондент журнала Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Так, по его словам, благодаря контрнаступлению ЗСУ, российские войска отброшены почти на 25 миль (40,2 км – ред.) от Харькова.

«Они надеялись захватить и удержать Харьков для наступления на Донбасс», — цитирует Джек Детч американского чиновника в своем Twitter.

NEW: Ukrainian counteroffensive against Russia near Kharkiv has pushed invading troops nearly 25 miles outside of ‘s second-largest city: senior U.S. defense official

«They were hoping to get Kharkiv and hold it» to push down into the Donbas, the official said.

