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23:59 08 Мая 2022 Просмотров 606   КомментариевКомментарии

Миллиардер и бывший топ-менеджера «Лукойла» Субботин умер в доме шаманов в Мытищах

В России таинственным способом продолжают гибнуть ТОП чиновники и бизнесмены

Бывшего топ-менеджера «Лукойла» миллиардера Александр Субботин нашли мертвым в доме шаманов в Мытищах. Согласно предварительной версии, туда он приехал для прохождения антипохмельного сеанса.

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Как пишут СМИ, Шаман Магуа и его жена принимали клиентов в частном доме, где «вызывали духов», приносили в жертву зверьков, купали клиентов в петушиной крови, предлагали лечение ядовитой жабой – делали надрез на коже, куда капали яд жабы – и после рвоты пациенту якобы становилось лучше.

Сообщается, что Субботин регулярно пользовался услугами четы. Во время ставшего последним визита у него заболело сердце. Как пишет издание, якобы шаман не стал вызывать скорую – Субботину дали какой-то препарат и уложили спать, но миллиардер скончался.

Приехавшей на вызов полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим находились в дружеских отношениях.

Отчего умер Субботин теперь будет разбираться следствие.

Так же за последнее время умерли следующие российские миллиардеры:

Мультимиллионер Сергей Протосеня, экс-замглавы «Новатэка» – найден повешенным в Испании, вместе с женой и дочкой.
Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка и экс-чиновник Кремля найден мёртвым в Москве за несколько дней до того.
Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности «Газпрома» найден повешенным на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Леонид Шульман, руководителя департамента транспорта компании «Газпром Инвест».

Совпадение ли?

Тэги: Миллиардер Александр Субботин
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