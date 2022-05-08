Миллиардер и бывший топ-менеджера «Лукойла» Субботин умер в доме шаманов в Мытищах
В России таинственным способом продолжают гибнуть ТОП чиновники и бизнесмены
Бывшего топ-менеджера «Лукойла» миллиардера Александр Субботин нашли мертвым в доме шаманов в Мытищах. Согласно предварительной версии, туда он приехал для прохождения антипохмельного сеанса.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Как пишут СМИ, Шаман Магуа и его жена принимали клиентов в частном доме, где «вызывали духов», приносили в жертву зверьков, купали клиентов в петушиной крови, предлагали лечение ядовитой жабой – делали надрез на коже, куда капали яд жабы – и после рвоты пациенту якобы становилось лучше.
Сообщается, что Субботин регулярно пользовался услугами четы. Во время ставшего последним визита у него заболело сердце. Как пишет издание, якобы шаман не стал вызывать скорую – Субботину дали какой-то препарат и уложили спать, но миллиардер скончался.
Приехавшей на вызов полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим находились в дружеских отношениях.
Отчего умер Субботин теперь будет разбираться следствие.
Так же за последнее время умерли следующие российские миллиардеры:
Мультимиллионер Сергей Протосеня, экс-замглавы «Новатэка» – найден повешенным в Испании, вместе с женой и дочкой.
Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка и экс-чиновник Кремля найден мёртвым в Москве за несколько дней до того.
Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности «Газпрома» найден повешенным на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Леонид Шульман, руководителя департамента транспорта компании «Газпром Инвест».
Совпадение ли?