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07:11 13 Мая 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын надел маску: в Северной Корее смертельная вспышка COVID-19

Северная Корея официально признала пандемию COVID-19 у себя в стране и обнародовала статистику заболевших и умерших.

Ким Чен Ын приказал решительно победить вспышку инфекции

Об этом сообщило издание Yonhap с ссылкой на государственное Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Так, по официальным данным, у 18 тысяч человек зафиксированы симптомы заболевания, а шестеро уже умерли от нее.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на специальном совещании, посвященном распространению в стране коронавирусной инфекции, пообещал ликвидировать вспышку, назначив «максимально экстренные» проверки на вирус, нарушивший «фронт карантина» страны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил национальный чрезвычайный карантинный командный центр страны в четверг, 12 мая, чтобы “проверить антивирусные усилия”.

Он пообещал максимально быстро ликвидировать вспышку COVID-19, призвав к экстренным массовым проверкам на вирус.

На мероприятии Ким Чен Ын впервые сфотографировался в одноразовой маске на лице. Раньше на различных встречах маски носили все, кроме лидера Северной Кореи.

Напомним, после начала пандемии правительство КНДР отклонило все предложения других стран о программах вакцинации от COVID-19.

До недавнего времени заявлялось, что в стране не было ни одного случая заражения коронавирусом.

Тэги: КНДР, Северная Корея, covid-19
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