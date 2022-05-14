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14:54 14 Мая 2022 Просмотров 66   КомментариевКомментарии

Троллинг высшего уровня: президент Финляндии позвонил Путину и сообщил о решении страны вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и сообщил, что страна идет в НАТО.

Президент Финляндии лично сообщил Путину о решении страны вступить в НАТО

Об этом сообщила пресс-служба главы Финляндии.

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«Президент Ниинистё объявил, что Финляндия решит в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО», — сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что, вступая в альянс, Финляндия «укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность».

По словам Ниинистё, на решение повлияли требования Москвы о нерасширении НАТО и спецоперация на Украине.

Кроме того, Ниинистё выразил Путину свою обеспокоенность ситуацией на Украине и призвал к миру.

Российская сторона пока что не опубликовала свою версию разговора.

Как сообщали Власти, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о решении поддержать вступления страны в НАТО.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что вступление Финляндии в НАТО создаст угрозу существованию России, поэтому логичным будет поставить под сомнение существование Финляндии.

Тэги: Россия, НАТО, Финляндия
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