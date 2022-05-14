Бессмертие не за горами? Ученые оживили клетки умершего человека

Была восстановлена работа глаз.

В будущем возможности медицины скорее всего будут безграничными



Смерть мозга считается необратимым состоянием, однако недавно американские ученые из Глазного центра при Университете штата Юта оживили светочувствительные нейронные клетки в сетчатке умершего донора органов и смогли восстановить работу светочувствительных клеток в глазах умершего человека.

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Авторы научной работы смогли заново наладить между ними связь, чтобы они обменивались информацией. Это очень интригующее открытие, ведь если развить эту технологию, можно будет восстанавливать и головной мозг. Что же это получается, в будущем люди все-таки смогут обрести бессмертие?

На данный момент это открытие поможет создать новые методы лечения возрастной дегенерацией желтого пятна. Ученые смогли «разбудить» чувствительные к свету рецепторы в желтом пятне — части сетчатки, которая отвечает за работу центрального зрения. По словам автора научной работы Фатимы Аббас, после некоторых манипуляций, казавшиеся умершими клетки начали реагировать на яркий свет, цветные огни и даже на тусклые свечения.

Люди видят свет благодаря фоторецепторам — специализированным нейронам, передающим информацию виде электрических сигналов. Исследователи изучили, как они умирают, и придумали, как их воскресить. Оживленные клетки насытили кислородом, чтобы восстановить их связь друг с другом.

После этого ученые собрали устройство для стимуляции сетчатки и измерения электрической активности ее клеток. Так получилось воссоздать электросигнал.

«Мы смогли разбудить фоторецепторные клетки в макуле, являющейся частью сетчатки и отвечающей за наше центральное зрение и способность видеть мелкие детали и цвета. В глазах, полученных через пять часов после смерти донора, эти клетки реагировали на яркий свет, цветные огни и даже очень тусклые вспышки света», — заявила ведущий автор исследования Фатима Аббас.

Ранее другие ученые уже делились похожими достижениями. Если говорить в общих чертах, им удавалось восстановить активность нейронов — электрически возбудимых клеток, которые необходимы для обработки, хранения и передачи поступающей извне информации. Фоторецепторы в желтом пятне глаз тоже являются нейронами.

Ученым удавалось восстановить их работу, но только частично — они реагировали на внешние раздражители, но не могли обмениваться между собой данными. Американские ученые смогли сделать прорыв в этом деле и восстановили передачу информации от фоторецепторов в клетки сетчатки, которые находятся позади глаз и отправляют данные в головной мозг.

Ранее Власти писали, что впервые в истории человеку установили напечатанный на 3D-принтере глаз.

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