Бессмертие не за горами? Ученые оживили клетки умершего человека
Была восстановлена работа глаз.
Смерть мозга считается необратимым состоянием, однако недавно американские ученые из Глазного центра при Университете штата Юта оживили светочувствительные нейронные клетки в сетчатке умершего донора органов и смогли восстановить работу светочувствительных клеток в глазах умершего человека.
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Авторы научной работы смогли заново наладить между ними связь, чтобы они обменивались информацией. Это очень интригующее открытие, ведь если развить эту технологию, можно будет восстанавливать и головной мозг. Что же это получается, в будущем люди все-таки смогут обрести бессмертие?
На данный момент это открытие поможет создать новые методы лечения возрастной дегенерацией желтого пятна. Ученые смогли «разбудить» чувствительные к свету рецепторы в желтом пятне — части сетчатки, которая отвечает за работу центрального зрения. По словам автора научной работы Фатимы Аббас, после некоторых манипуляций, казавшиеся умершими клетки начали реагировать на яркий свет, цветные огни и даже на тусклые свечения.
Люди видят свет благодаря фоторецепторам — специализированным нейронам, передающим информацию виде электрических сигналов. Исследователи изучили, как они умирают, и придумали, как их воскресить. Оживленные клетки насытили кислородом, чтобы восстановить их связь друг с другом.
После этого ученые собрали устройство для стимуляции сетчатки и измерения электрической активности ее клеток. Так получилось воссоздать электросигнал.
«Мы смогли разбудить фоторецепторные клетки в макуле, являющейся частью сетчатки и отвечающей за наше центральное зрение и способность видеть мелкие детали и цвета. В глазах, полученных через пять часов после смерти донора, эти клетки реагировали на яркий свет, цветные огни и даже очень тусклые вспышки света», — заявила ведущий автор исследования Фатима Аббас.
Ранее другие ученые уже делились похожими достижениями. Если говорить в общих чертах, им удавалось восстановить активность нейронов — электрически возбудимых клеток, которые необходимы для обработки, хранения и передачи поступающей извне информации. Фоторецепторы в желтом пятне глаз тоже являются нейронами.
Ученым удавалось восстановить их работу, но только частично — они реагировали на внешние раздражители, но не могли обмениваться между собой данными. Американские ученые смогли сделать прорыв в этом деле и восстановили передачу информации от фоторецепторов в клетки сетчатки, которые находятся позади глаз и отправляют данные в головной мозг.
Ранее Власти писали, что впервые в истории человеку установили напечатанный на 3D-принтере глаз.