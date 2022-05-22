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06:27 23 Мая 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Бельгия первой в мире ввела карантин из-за оспы обезьян

Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для пациентов с оспой обезьян.

Оспа обезьян не так опасна, как обычная оспа

Об этом сообщило Politico.  На прошлой неделе в стране было зафиксировано четыре случая этого заболевания.

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Карантин не подразумевает обязательную изоляцию, но переболевшие люди должны придерживаться определенных правил, особенно если они находятся в контакте с уязвимыми людьми.

Оспа обезьян является заболеванием из того же семейства, что и обычная оспа, а ее симптомы включают отчетливую бугристую сыпь, лихорадку, боль в мышцах и головную боль.

Оспа обезьян менее смертельна, чем оспа, со смертностью ниже 4 процентов, но эксперты обеспокоены необычным распространением болезни за пределы Африки, где она обычно циркулирует.

В субботу, 21 мая, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в 12 разных странах было зарегистрировано 92 подтвержденных случая заболевания, при этом 28 предполагаемых случаев находятся в стадии расследования.

Случаи оспы обезьян были подтверждены в Великобритании, Португалии, Швеции, Италии, Испании, Франции, Бельгии, Германии, США, Канаде и Австралии.

Как сообщали Власти, в Вене был зарегистрирован первый предполагаемый случай оспы обезьян в Австрии.

Тэги: оспа обезьян
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