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07:15 24 Мая 2022 Просмотров 250   КомментариевКомментарии

Северодонецк в полуокружении, Лиман только обстрелян, – Арестович о ситуации на Донбассе

Северодонецк находится в полуокружении, на окраинах шли бои, угроза полного окружения города – реальная.

Окружение Северодонецка - реально

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин.Live.

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По его словам, Северодонецк в случае падения станет «вторым крупным успехом противника после Мариуполя».

Также он рассказал, что западнее Попасной в Луганской области российские войска в последние дни «имели успех», продвинувшись на 10 км.

«Там они достигли населенных пунктов, из которых могут обстреливать трассу Лисичанск – Бахмут, что мы и видели сегодня», – уточнил советник главы ОП.

Из-за этих обстрелов снабжать войска становится все сложнее.

Кроме того, Арестович опроверг сообщения о том, что российские войска вошли в Лиман.

«Обстреляли, но не вошли», – заявил он.

Также Арестович добавил, что российские войска пытаются атаковать Славянск со стороны Святогорска, чтобы прижать ВСУ к Северскому Донцу.

Тэги: Донбасс, Северодонецк, лиман
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