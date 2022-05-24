Северодонецк в полуокружении, Лиман только обстрелян, – Арестович о ситуации на Донбассе
Северодонецк находится в полуокружении, на окраинах шли бои, угроза полного окружения города – реальная.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин.Live.
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По его словам, Северодонецк в случае падения станет «вторым крупным успехом противника после Мариуполя».
Также он рассказал, что западнее Попасной в Луганской области российские войска в последние дни «имели успех», продвинувшись на 10 км.
«Там они достигли населенных пунктов, из которых могут обстреливать трассу Лисичанск – Бахмут, что мы и видели сегодня», – уточнил советник главы ОП.
Из-за этих обстрелов снабжать войска становится все сложнее.
Кроме того, Арестович опроверг сообщения о том, что российские войска вошли в Лиман.
«Обстреляли, но не вошли», – заявил он.
Также Арестович добавил, что российские войска пытаются атаковать Славянск со стороны Святогорска, чтобы прижать ВСУ к Северскому Донцу.