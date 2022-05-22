Взрывы в Запорожье: по городу выпустили четыре ракеты. Видео

В 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну из них сбила система ПВО.

Одну ракету сбила ПВО



Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Одну из них сбило наше ПВО.

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В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы.

По информации местных жителей, взрывы были очень мощными, у некоторых взрывной волной выбило стекла в окнах.

Над местами прилетов поднимается густой дым.

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Тэги: Запорожье