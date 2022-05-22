Главная » Украина » Происшествия
06:31 25 Мая 2022 123 Комментарии
Взрывы в Запорожье: по городу выпустили четыре ракеты. Видео
В 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну из них сбила система ПВО.
Одну ракету сбила ПВО
Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Одну из них сбило наше ПВО.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы.
По информации местных жителей, взрывы были очень мощными, у некоторых взрывной волной выбило стекла в окнах.
Над местами прилетов поднимается густой дым.
Тэги: Запорожье
Loading...
Новости по теме
ТОРРакетный удар по Запорожской области: россияне обстреляли село
22.05.2022 08:40
ТОРВ оккупированном Мелитополе Байрактар ВСУ уничтожил позиции россиян
21.05.2022 11:07