Россияне достали с затонувшего крейсера “Москва” тела погибших и секретные документы

Российские военные забрали с затонувшего крейсера «Москва» тела погибших моряков и секретную документацию.

Крейсер остался лежать на дне, как памятник мужеству украинских воинов



Об этом сообщил Крым.Реалии со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

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По его словам, Россия проводила спасательную операцию на затонувшем крейсере «Москва», и она длилась как минимум две недели.

«Были привлечены от 5 до 7 кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны», – сообщил Скибицкий.

Российские военные публично не сообщали о проведении спасательной операции на затопленном крейсере «Москва».

Напомним, 13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру “Москва” – флагману Черноморского флота РФ. В корабль попали две ракеты ракетного комплекса “Нептун”. При буксировке горящее судно постепенно затонуло.

Как сообщали Власти, остатки российского ракетного крейсера «Москва» находятся в ориентировочных координатах 44°56′ N 31°44′ E, на глубине 50-60 метров.

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