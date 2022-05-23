Порошенко пытался выехать за границу, но его не выпустили: подробности скандала

Народному депутату и пятому президенту Украины Петру Порошенко пограничники не разрешили покинуть страну для поездки в международную командировку.

Порошенко планировал участвовать в двух важных международных мероприятиях



Об этом поздно вечером 27 мая сообщила нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

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Неприятный инцидент произошел на территории КПП «Рава-Руська» во Львовской области.

По словам Геращенко, 29-30 мая Порошенко в составе парламентской делегации Украины должен принять участие в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

А 31 мая – 1 июня он собирался быть на заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП) – одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза.

В “Европейской солидарности” отметили, что у Порошенко было распоряжение о командировке, подписанное спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Причину отказа в пересечении границы нардепом пограничники якобы не озвучили, мол, есть какое-то распоряжение.

По мнению Геращенко, это свидетельствует о наличии у власти «черных списков», потому что состав делегации для участия в парламентской ассамблее НАТО был утвержден заранее, и остальным делегатам пограничники разрешили выехать.

Как сообщали Власти, задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук по подозрению в госизмене и содействии терроризму рассказал о схеме вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» и дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко.

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