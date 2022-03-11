НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:21 30 Мая 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В суд направлено первое уголовное дело об изнасиловании во время войны

Офис генпрокурора направил в суд первое уголовное дело об изнасиловании во время войны

Венедиктова пообещала, что преступник не избежит наказания

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

За убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии с РФ.

В марте во время оккупации Броварского района нелюдь ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина.

Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом.

“Даже несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом”, – написала Венедиктова.

Российский нелюдь убил мужчину и изнасиловал его жену

Российский нелюдь убил мужчину и изнасиловал его жену

Тэги: Ирина Венедиктова
Loading...

Новости по теме

ТОР
11.03.2022 01:09
За 40 тысяч гривен россияне наняли харьковчанина для сдачи координат объектов для обстрела
ТОР
11.02.2022 08:38
Фальсификация ДТП с Ярославским: Венедиктова пообещала расследование по полицейским и прокурорам
ТОР
02.02.2022 09:36
Венедиктова поручила открыть уголовное производство против Трухина
blog comments powered by Disqus
ВСУ сбили уникальный российский вертолет Ми-35МС

13:39 Украина

Под Изюмом украинская авиация нанесла мощный удар по оккупантам

10:41 Украина

Появились видео последствий обстрела Нового Буга на Николаевщине

10:05 Украина

На Николаевщине россияне мощно обстреляли город: серьезные разрушения и жертвы

07:51 Украина

В Донецке прогремели сильные взрывы

19:54 Украина

Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

16:41 Украина

Гауляйтеры Херсонщины назвали новые сроки присоединения к России: референдум таки будет

14:42 Украина

Россия утром обстреляла Николаев: есть пострадавшие

11:54 Украина

Взрывы в Донецке: после прилета сдетонировал склад с боеприпасами. Видео

10:22 Украина

В Генштабе раскрыли подробности контрнаступления ВСУ на юге

20:29 Украина

Кадыров показал на видео, как его бойцы в Северодонецке имитируют войну

16:34 Мир