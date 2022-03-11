В суд направлено первое уголовное дело об изнасиловании во время войны

Офис генпрокурора направил в суд первое уголовное дело об изнасиловании во время войны

Венедиктова пообещала, что преступник не избежит наказания



Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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За убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова – военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии с РФ.

В марте во время оккупации Броварского района нелюдь ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина.

Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом.

“Даже несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом”, – написала Венедиктова.

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