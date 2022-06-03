На фоне войны в Украине активизировались известные земельные «рейдеры Бессарабии»

Компания «Рис-груп» в Одесской области украла у государства почти 700 га земли.

Война в Украине породила ещё большую бесконтрольность и безнаказанность. Прежде всего это касается земельного рейдерства. Тем более, что мировые цены на зерно сейчас взлетели до исторических максимумов, и будущий урожай с большой долей вероятности будет на вес золота.

В первую очередь, известные рейдерством компании захватывают сейчас земли государственных предприятий в прифронтовых регионах. Там они, пользуясь войной, на воровство государственных угодий даже умудряются получать благословение черничников областных администраций и городских мэрий.

Один из самых отъявленных эпизодов имеет место в Одесской области, где рейдерами компании «Рис-груп» с началом посевной было захвачено почти 700 га ГП “Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала” (ЦСЭСПМ).

Стоят за этим, как собственники указанной компании, так и чиновница Одесской ОГА Алла Стоянова. Последняя с 2011 года была фермершей и возглавляла хозяйство отца «Стоянов А.А». С 2015 года успешно ходила на местные выборы под флагом «Батькивщины» Юлии Тимошенко. А в 2020 году «перекрасилась» в «Доверяй делам» Труханова, что позволило ей снова стать депутатом Одесского обл.совета и даже возглавить департамент аграрной политики ОГА.

Стоянова известна своими рейдерским замашками давно. Благодаря чему, ей удалось «сколотить» заоблачное состояние, как для жительницы маленького села Измаильского района. В своей декларации она указывала, что хранит 1 млн дол наличными и одалживает третьем лицам миллионы гривен.

Кроме прочего, Стоянова в 2020 году самовольно захватывала 27 земельных паёв жителей Болградского района, которые, несмотря на истечение срока договоров, обрабатывала ее компания ООО «Кара-Марин».

С ростом по карьерной лестнице в Одесской ОГА, росли и аппетиты Стояновой. Сегодня она захватывает уже земли не только паевиков, но и государства, курирует эти схемы на уровне губернатора Максима Марченко и прикрывает, собственно, самих рейдеров-партнеров из упомянутой выше компании «Рис-груп».

На фото Стоянова позирует как раз с одним из собственников «Рис-група» Александром Кучеренко. Он спонсировал, к слову, ее крайнюю избирательную кампанию в обл.совет. Сам Кучеренко депутат Килийского горсовета

Весной 2019 года вместе с тремя однопартийцами — Михаилом Романенко, Сергеем Божко и Валентином Хаджи, он стал учредителем ООО «Рис Груп». Данная компания, как отмечают килийские журналисты, «за короткий срок своего существования успела отличиться, нет, не в производственных показателях, а в рейдерском захвате обрабатываемых земель СПК «Маяк», беспрепятственно, вне конкуренции получив в аренду 239 га».

Решение о передачи земли в аренду почти единогласно было принято на сессии горсовета в апреле 2020 года. Это было сделано после того, как осенью 2019 года ООО «Рис Групп» попыталось захватить земли СПК «Маяк» с помощью незаконных договоров. Тогда благодаря общественному резонансу их удалось отстоять. Но через полгода подконтрольный рейдерам горсовет Килии снова передал земли их компании «Рис-груп».

Михаил Романенко является совладельцем и конечным бенефициарным владельцем трёх фермерских фирм (ООО «Триада-Юг», ООО «РБП» и «Рис-груп). В сентябре 2017 года Романенко без документов, разрешающих осуществлять хозяйственную деятельность, занимался сбором урожая с земель запаса. Тогда полиция обнаружила, что комбайн, которым производился сбор, числился в розыске.

В целом, на протяжении 2020-2022 гг. Романенко и Ко. присвоили себе (читай украли) по актам списания (но без экспертной оценки) несколько десятков единиц фермерской техники ГП «ЦСЭСПМ» и других частных фермеров. Покровительствовал процессу экс-директор «ЦСЭСПМ» Василий Сахненко (сегодня подозреваемый в ряде уголовных производств по фактам разворовывания ГП).

Сергей Божко, как и другие «рейдеры Бессарабии» из ОПГ «Рис-група», считается преданным исполнителем команды пропорошенковских местных царьков. Всю эту команду объединяет большой многогодичный опыт афер, махинаций, рейдерских захватов предприятий, заводов и земель разной формы собственности.

Валентин Хаджи (из «Риса») – четвёртый, но не последний член ОПГ. Он как и все вышеперечисленные – депутат Килийского горсовета, попавший недавно в поле зрения НАПК. В анамнезе у Хаджи – уголовное преследование и даже бегство из Украины на несколько лет, с целью избежать ареста.

Кучеренко, Романенко, Божко, Хаджи и их лоббистка Стоянова уже через три недели надеются поживиться за счёт сбора урожая с государственных земельных гектаров, лишив государства прибыли в размере более 30 млн грн, а жителей одесского региона – пропитания.

Губернатор ОГА Максим Марченко и прокурор Одесской области Сергей Костенко пока демонстрируют полную бездеятельность и никак не пытаться вернуть стране нахально захваченные почти 700 га.

Напомним, что ОПГ «Риса» – имеет отношение к бизнес-команде уголовно преследуемого Порошенко. Многие годы под флагами, то «Аграрной партии», то «Доверяй делам» они грабили регион. За счёт награбленного спонсировали нужды БПП, а себе и родственникам отстраивали новые многоэтажные особняки.

В свете грядущего продовольственного кризиса в Украине, деятельность «Рис-груп» является ярким примером мародёрством во время войны. И требует, как минимум, показательного суда.