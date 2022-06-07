Россияне отводят войска из-под Мелитополя и Васильевки: что это значит

Российские военные отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района в сторону Херсона.

Россияне отводят часть войск в Запорожской области



Об этом в эфире телемарафона на канале ICTV рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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Он предположил, что такие действия могут быть связаны с ротацией.

Однако, по мнению Старуха, оккупанты не оставляют попытки продвинуться дальше на востоке региона.

По линии разграничения продолжаются активные боевые действия, где украинские военные дают достойный отпор врагу. Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе.

От постоянных обстрелов страдает Камышеваха и населенные пункты поблизости.

Кроме того, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам.

Глава ОВА отметил, что в настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

Тэги: Запорожье, Александр Старух