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10:16 07 Июня 2022 Просмотров 715   КомментариевКомментарии

Россияне отводят войска из-под Мелитополя и Васильевки: что это значит

Российские военные отводят войска из Мелитопольского и части Васильевского района в сторону Херсона.

Россияне отводят часть войск в Запорожской области

Об этом в эфире телемарафона на канале ICTV рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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Он предположил, что такие действия могут быть связаны с ротацией.

Однако, по мнению Старуха, оккупанты не оставляют попытки продвинуться дальше на востоке региона.

По линии разграничения продолжаются активные боевые действия, где украинские военные дают достойный отпор врагу. Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе.

От постоянных обстрелов страдает Камышеваха и населенные пункты поблизости.

Кроме того, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты, что существенно помогает нашим Вооруженным Силам давать отпор оккупантам.

Глава ОВА отметил, что в настоящее время создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

Тэги: Запорожье, Александр Старух

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