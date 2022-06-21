Главная » Мир » Происшествия
19:20 21 Июня 2022 209 Комментарии
Российский Су-25 потерпел крушение под Ростовом. Видео
Военный самолет российских ВКС Су-25 потерпел крушение в Ростовской области.
Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Предположительно, причиной падения стала ошибка пилотирования — самолет мог зацепить линию электропередач.
На месте работают пожарные.
Как сообщали Власти, 17 июня в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский военный самолет Су-25. Он зацепил линию электропередач.
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссияне окружают Северодонецк: захвачены несколько сел
21.06.2022 19:14