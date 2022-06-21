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19:20 21 Июня 2022 Просмотров 209   КомментариевКомментарии

Российский Су-25 потерпел крушение под Ростовом. Видео

Военный самолет российских ВКС Су-25 потерпел крушение в Ростовской области.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Предположительно, причиной падения стала ошибка пилотирования — самолет мог зацепить линию электропередач.

На месте работают пожарные.

Как сообщали Власти, 17 июня в Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение российский военный самолет Су-25. Он зацепил линию электропередач.

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