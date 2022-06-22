Россияне готовят наступление для выхода на границы Херсонской области

Российские войска могут развернуть наступления в двух направлениях на юге Украины, чтобы выйти на границы Херсонской области.

Оккупанты намерены полностью захватить Херсонщину



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Там уточнили, что не исключают попытки ведения оккупантами штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево.

Пока же в Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения.

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

Тэги: херсон