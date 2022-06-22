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08:25 23 Июня 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Россияне готовят наступление для выхода на границы Херсонской области

Российские войска могут развернуть наступления в двух направлениях на юге Украины, чтобы выйти на границы Херсонской области.

Оккупанты намерены полностью захватить Херсонщину

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там уточнили, что не исключают попытки ведения оккупантами штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево.

Пока же в Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения.

Возможные направления российского наступления

Возможные направления российского наступления

На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.

Тэги: херсон
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