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08:25 23 Июня 2022 14 Комментарии
Россияне готовят наступление для выхода на границы Херсонской области
Российские войска могут развернуть наступления в двух направлениях на юге Украины, чтобы выйти на границы Херсонской области.
Оккупанты намерены полностью захватить Херсонщину
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Там уточнили, что не исключают попытки ведения оккупантами штурмовых действий в направлениях Киселевка – Посад-Покровское и Александровка – Лупарево.
Пока же в Николаевском направлении враг развернул в определенных районах артиллерийские подразделения.
На Южнобужском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Осуществляют инженерное оборудование позиций.
Тэги: херсон
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