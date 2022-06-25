Россия массово атаковала Украину ракетами

Около 03:30 на всей территории Украины включились сигналы воздушной тревоги, около 40 российских ракет полетели по спящим украинским городам.

Россия ночью запустила ракеты с территории Беларуси



С того времени местные жители из разных регионов сообщали в соцсетях и пабликах о взрывах и прилетах.

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Так, стало известно о взрывах в Тернопольской, Львовской, Житомирской, Черниговской областях.

Было громко в Киеве и Киевской области.

Судя по фото и видео очевидцев, в небе над Киевом система ПВО сбила несколько вражеских ракет.

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Глава Черниговской области Вячеслав Чаус официально подтвердил ракетный обстрел поселка Десна на Черниговщине.

«Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем»,- сообщил он.

По информации белорусских СМИ, запуски производились с территории республики с военных самолетов РФ. Они взлетали в России, подлетали над Беларусью к границе с Украиной, отстреливали ракеты и возвращались на аэродромы.

Утром после 06:00 снова почти на всей территории Украины объявили тревогу.

На этот раз был зафиксирован пуск ракет с акватории Черного моря.

Тогда же прогремели взрывы в Николаеве, их подтвердил мэр города Александр Сенкевич.