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06:43 25 Июня 2022 Просмотров 685   КомментариевКомментарии

Россия массово атаковала Украину ракетами

Около 03:30 на всей территории Украины включились сигналы воздушной тревоги, около 40 российских ракет полетели по спящим украинским городам.

Россия ночью запустила ракеты с территории Беларуси

С того времени местные жители из разных регионов сообщали в соцсетях и пабликах о взрывах и прилетах.

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Так, стало известно о взрывах в Тернопольской, Львовской, Житомирской, Черниговской областях.

Было громко в Киеве и Киевской области.

Судя по фото и видео очевидцев, в небе над Киевом  система ПВО сбила несколько вражеских ракет.

Глава Черниговской области Вячеслав Чаус официально подтвердил ракетный обстрел поселка Десна на Черниговщине.

«Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем»,- сообщил он.

По информации белорусских СМИ, запуски производились с территории республики с военных самолетов РФ. Они взлетали в России, подлетали над Беларусью к границе с Украиной, отстреливали ракеты и возвращались на аэродромы.

Утром после 06:00 снова почти на всей территории Украины объявили тревогу.

На этот раз был зафиксирован пуск ракет с акватории Черного моря.

Тогда же прогремели взрывы в Николаеве, их подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

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