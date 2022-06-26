Из-под завалов в Киеве достали 7-летнюю девочку: там еще есть люди

Из-под завалов многоэтажки в Киеве, куда попала российская ракета, достали 7-летнюю девочку.

Спасатели пытаются найти людей под завалами



По информации пресс-службы ГСЧС Украины в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

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Также начался пожар на общей площади 300 кв.м.

В своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами есть люди.

«Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте», – написал Кличко.

Позднее Кличко прибыл на место и добавил, что спасатели слышат крики людей, которые оказались под завалами и делают все возможное, чтобы добраться к ним.

«Сейчас пострадавшим оказывается помощь. Те, кто сейчас находятся в больнице, в удовлетворительном состоянии. Врачи говорят, что критической угрозы не существует… Мы слышим, что люди находятся под завалами, они живы. Спасатели сейчас пытаются их достать», – заявил Кличко.

Еще через некоторое время Кличко сообщил, что спасатели достали из-под заваловдевочку. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе извлекли семилетнюю девочку. Она жива. Сейчас спасают ее маму», – уточнил Кличко.

Позже стало известно, что женщину, мать спасённой девочки, зажало бетонной плитой перекрытия. Она жива. Стонет от боли.

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