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11:53 28 Июня 2022 37 Комментарии
ВСУ ночью ударили по оккупантам на Змеином: уничтожено три “Панциря С1”
Украинские военные нанесли новый удар по позициям российских оккупантов на острове Змеиный.
Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
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По ее словам, ВСУ уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь С1″ захватчиков.
«Прошлой ночью было попадание по острову Змеиный снова. Общий итог этой операции – три «панцерника»… И радиолокационная станция у них не работает. То есть подходы к острову усложнены, и в связи с этим рашисты не могут подойти и оказать помощь, подвезти какое-то вооружение или живую силу», – уточнила Гуменюк.
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