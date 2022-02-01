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Главная » Мир » Политика
14:24 29 Июня 2022 Просмотров 64   КомментариевКомментарии

У НАТО есть два пути: Зеленский выступил на саммите альянса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам НАТО и спрогнозировал, что ситуация в следующем году будет усугубляться.

Зеленский онлайн обратился к участникам саммита НАТО

Видео обращения к лидерам 30 стран глава государства выложил в Telegram.

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«Ситуация в следующем году может быть ещё хуже – когда Россия будет обстреливать не только Украину, но и другие страны по соседству», – сказал Зеленский.

Он призвал НАТО пересмотреть понимание восточного фланга Альянса.

«Ради мира должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО. Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логика. Это знание жизни в нашем регионе», – заявил он

Зеленский также сказал, что РФ, по его мнению, рассматривает все страны, ранее находившиеся в её сфере влияния, не как независимые государства, а как потенциальные объекты экспансии. В качестве примера он привел Литву, которая является членом НАТО.

Президент Украины призвал страны НАТО найти Украине место в общем пространстве безопасности.

«Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности», – сказал президент.

Он прямо упрекнул альянс, что тот не берет Украину в НАТО.

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь».

Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?», – спрашивает Зеленский.

Он заявил, что у Альянса есть два пути: «либо – неотложная достаточная для победы помощь Украине, либо – отложенная война России с НАТО».

Зеленский сказал, что Украине нужно больше оружия и денег.

Тэги: НАТО, Владимир Зеленский
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