НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:18 01 Июля 2022 Просмотров 328   КомментариевКомментарии

Беларусь продлила военные учения у границы с Украиной: назван новый срок

Вооруженные силы Беларуси продлили военные учения недалеко от украинской границы, которые должны были завершиться 1 июня.

Белорусская армия по-прежнему не готова к наступлению

Об этом сообщила белорусская мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Учения продлены как минимум до 9 июля.

Об этом свидетельствует  график проведения учений на белорусских полигонах. 3 июля станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 2 июля.

Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.

Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.

Тэги: беларусь
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.07.2022 14:30
Беларусь стянула к границе с Украиной 7 батальонов: есть ли угроза вторжения
ТОР
30.06.2022 15:02
В Беларуси мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы
ТОР
28.06.2022 14:55
Белорусские войска на границе с Украиной ведут разведку и готовят ДРГ
blog comments powered by Disqus
В сельский дом под Запорожьем влетело сразу несколько ракет: взорвались не все

16:47 Украина

Крымский мост частично в дыму: видно три столба

14:45 Мир

Беларусь продлила военные учения у границы с Украиной: назван новый срок

14:18 Украина

В оккупированной Ясиноватой уничтожен железнодорожный узел и склад оккупантов. Видео

13:46 Украина

В Ровеньках в “ЛНР” горит нефтебаза: оккупанты говорят о прилете Himars

08:36 Украина

В Николаеве прогремели взрывы: валит черный дым

18:56 Украина

Лукашенко призвал Россию приготовиться к применению ядерного оружия

15:47 Мир

В Беларуси мужчин и женщин массово вызывают в военкоматы

15:02 Мир

Под Мариуполем на мине подорвался российский десантный катер

13:08 Украина

Да нет там никакого теракта: Путин прокомментировал удар по ТЦ в Кременчуге

06:56 Мир

ВСУ обезвредили российские ДРГ, которые шли на Лисичанск

19:41 Украина