Беларусь продлила военные учения у границы с Украиной: назван новый срок

Вооруженные силы Беларуси продлили военные учения недалеко от украинской границы, которые должны были завершиться 1 июня.

Белорусская армия по-прежнему не готова к наступлению



Об этом сообщила белорусская мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

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Учения продлены как минимум до 9 июля.

Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 3 июля станет выходным днём для всех полигонов, а для некоторых полигонов выходным также станет 2 июля.

Несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям.

Единственное на чём такая подготовка положительно сказалась, так это на возможности обороняться. Также можно отметить прогресс в навыках пилотирования.

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