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09:16 03 Июля 2022 Просмотров 89   КомментариевКомментарии

Удар по базе оккупантов в Мелитополе: появились подробности

Ночью 3 июля, около 03:40, Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян, размещавшихся на военном аэродроме в Мелитополе.

Клубы дыма с военнойбазы оккупантов видны на десятки километров

Подробности раскрыл мэр города Иван Федоров.

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По его словам, ВСУ нанесли по российской базе более 30 ударов.

По его словам, оккупанты пытаются сделать фейки о том, что якобы был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура.

По информации Власти, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО Himaris. По базе оккупантов выпустили 31 ракету.

Как сообщали Власти, в оккупированном Мелитополе ВСУ нанесли мощный удар по военному аэродрому и авиагородку, где оккупанты разместили множество техники.

Тэги: мелитополь
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