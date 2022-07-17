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16:34 18 Июля 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Спецназівці ГУР знищили велику ДРГ російських морпіхів під Харковом. Відео

Розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області, в ході якої виявлено великий підрозділ окупантів, що розміщувався у зруйнованих будівлях.

Бійці ГУР знайшли і знищили велику ДРГ

Про це розповіли в ГУР Міноборони.

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В результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено. Багато окупантів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше «Кедр» разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, попри значну чисельну перевагу противника.

В результаті операції були здобуті численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії.

Безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.

Тэги: Харьков, Харків
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