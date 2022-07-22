Сьогодні підпишуть угоду про вивезення зерна з України: як вона працюватиме

Угода про створення зернового коридору, яку у п’ятницю, 22 липня, планується підписати у Стамбулі, не передбачає повного розмінування українських портів.

Угоду щодо експорта українського зерна підпишуть 22 липня



Про це повідомив телеканал NTV.

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У рамках досягнутих на переговорах «четвірки» домовленостей передбачається лоцманське проведення суден, завантажених зерном, з українських портів до їх виходу в міжнародні води та проходження по раніше визначеним безпечним коридорам.

За інформацією газети Cumhuriyet, за безпеку перевезення Чорним морем сільгосппродукції відповідатиме координаційний центр у Стамбулі, в якому на постійній основі будуть знаходитися представники «четвірки». Росія, як повідомляється, наполягала на цьому варіанті, українська сторона виступала за передачу функцій контролю центром ООН.

Перевірка завантажених суден здійснюватиметься у точках, визначених Туреччиною разом із Росією. До останнього моменту не було ясності щодо перевірки суховантажів, що повертаються в українські порти, оскільки Україна виступала проти участі в цьому Росії. Як урегульовано цю проблему, не уточнюється. Cumhuriyet не виключає, що функції контролю можуть бути передані Туреччині.

ВМС Туреччини в рамках досягнутих домовленостей виконуватимуть роль посередника між РФ та Україною, а ООН контролюватиме весь процес експорту сільгосппродукції.