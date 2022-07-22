НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Экономіка
08:49 22 Июля 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Сьогодні підпишуть угоду про вивезення зерна з України: як вона працюватиме

Угода про створення зернового коридору, яку у п’ятницю, 22 липня, планується підписати у Стамбулі, не передбачає повного розмінування українських портів.

Угоду щодо експорта українського зерна підпишуть 22 липня

Про це повідомив телеканал NTV.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У рамках досягнутих на переговорах «четвірки» домовленостей передбачається лоцманське проведення суден, завантажених зерном, з українських портів до їх виходу в міжнародні води та проходження по раніше визначеним безпечним коридорам.

За інформацією газети Cumhuriyet, за безпеку перевезення Чорним морем сільгосппродукції відповідатиме координаційний центр у Стамбулі, в якому на постійній основі будуть знаходитися представники «четвірки». Росія, як повідомляється, наполягала на цьому варіанті, українська сторона виступала за передачу функцій контролю центром ООН.

Перевірка завантажених суден здійснюватиметься у точках, визначених Туреччиною разом із Росією. До останнього моменту не було ясності щодо перевірки суховантажів, що повертаються в українські порти, оскільки Україна виступала проти участі в цьому Росії. Як урегульовано цю проблему, не уточнюється. Cumhuriyet не виключає, що функції контролю можуть бути передані Туреччині.

ВМС Туреччини в рамках досягнутих домовленостей виконуватимуть роль посередника між РФ та Україною, а ООН контролюватиме весь процес експорту сільгосппродукції.

Loading...

Новости по теме

ТОР
22.07.2022 07:15
Окупанти наступають у двох напрямках: ЗСУ дають відсіч
ТОР
22.07.2022 06:21
Влада Придністров’я зголосилася приєднати «республіку» до Росії
ТОР
22.07.2022 06:03
Російський наступ завершиться без захоплення Слов’янська і Бахмута – ISW
blog comments powered by Disqus
Влада Придністров’я зголосилася приєднати «республіку» до Росії

06:21 Світ

Придністров’я пригрозило війною Молдові

15:13 Світ

У Китаї вивели танки на вулиці міст: країна на межі фінансового колапсу

12:16 Світ

Директор ЦРУ пожартував про здоров’я Путіна

10:14 Світ

У Росії спалах лихоманки Ку: в СРСР її використовували як біологічну зброю

07:58 Світ

В Мелитополе оккупанты объявили тревогу: в панике ждут удара Himars

22:13 Україна

Секретар РНБО пообіцяв “гучні новини” про відомих людей: деякі прізвища вже названо

15:42 Україна

В Ірані Путіну чотири рази знадобилася допомога лікаря

14:32 Світ

ЗСУ знищили на Херсонщині більшість ворожих РСЗВ: у окупантів істерика

13:25 Україна

Росія відправила на металобрухт найбільший у світі атомний підводний човен: немає грошей на ремонт

10:31 Світ

ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту: окупанти закрили його для руху

10:21 Україна