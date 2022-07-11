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09:37 23 Июля 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Литва відновила транзит грузів до Калінінграду: але є обмеження

Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

Литва відновила залізничний транзит товарів до Калінінграда

Як повідомило DW, про це заявив представник залізниці Мантас Дубаускас.

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За його словами, перевізник отримав відповідні роз’яснення від Європейської комісії 20 липня.

Транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня Литва припинила залізничний транзит до Калінінградської області РФ товарів, які підпадають під санкції ЄС. Заборона поширювалась на майже половину транзитних вантажів, зокрема, на будівельні матеріали та метали.

Це дуже обурило владу РФ і спричинило низку гучних скандалів.

Тэги: Литва, калининград, Калінінград
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