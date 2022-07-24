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08:44 24 Июля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Вранці у Каховці пролунали вибухи: над містом стовп диму

Рано вранці у Каховці Херсонської області було дуже голосно – вилила сирена повітряної тривоги та гриміли вибухи.

Після прильоту у Каховці здійнявся величезний стовп диму

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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У багатьох городян у центрі міста вибухова хвиля вибила шибки у вікнах.

За попередньою інформацією, ППО окупантів щось збила, але був і приліт.

У його місці здійнявся стовп густого диму. Кажуть, там щось горить.

У мережі з’явилося уповільнене відео моменту прильоту у Каховці.

Тэги: херсон
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