Вранці у Каховці пролунали вибухи: над містом стовп диму

Рано вранці у Каховці Херсонської області було дуже голосно – вилила сирена повітряної тривоги та гриміли вибухи.

Після прильоту у Каховці здійнявся величезний стовп диму



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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У багатьох городян у центрі міста вибухова хвиля вибила шибки у вікнах.

За попередньою інформацією, ППО окупантів щось збила, але був і приліт.

У його місці здійнявся стовп густого диму. Кажуть, там щось горить.

У мережі з’явилося уповільнене відео моменту прильоту у Каховці.

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Тэги: херсон