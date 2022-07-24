Главная » Україна » Інциденти
08:44 24 Июля 2022 42 Комментарии
Вранці у Каховці пролунали вибухи: над містом стовп диму
Рано вранці у Каховці Херсонської області було дуже голосно – вилила сирена повітряної тривоги та гриміли вибухи.
Після прильоту у Каховці здійнявся величезний стовп диму
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
У багатьох городян у центрі міста вибухова хвиля вибила шибки у вікнах.
За попередньою інформацією, ППО окупантів щось збила, але був і приліт.
У його місці здійнявся стовп густого диму. Кажуть, там щось горить.
У мережі з’явилося уповільнене відео моменту прильоту у Каховці.
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОРЗСУ можливо почали контрнаступ на Херсонщині
24.07.2022 06:30
ТОРРосіяни намагалися наступати на Херсонщині: ЗСУ дали відсіч
24.07.2022 06:16
ТОР