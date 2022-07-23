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09:57 24 Июля 2022 Просмотров 775   КомментариевКомментарии

Зливи затопили Сочі: потоки води на вулицях зносили все та всіх. Відео

Російський курорт Сочі ввечері в суботу, 23 липня, накрили зливи, які разом з річкою Бзугу, що вийшла з берегів, перетворили вулиці міста на водні потоки, які зносили все на своєму шляху.

Водний потік змивав автівки і людей

З доріг, парковок та дворів стихія знесла сотні автомобілів. Люди, захоплені зненацька, змушені були вибиратися з машин на ходу, наражаючи своє життя на серйозну небезпеку.

Як повідомило РБК, відомо про загиблу жінку та кількох постраждалих.

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Також від повені постраждали приватні домоволодіння та багатоповерхівки, переважно перші поверхи будівель. Найсерйозніших збитків зазнали Центральний та Хостинський райони Сочі. У Лазаревському та Центральному районах через підтоплення підстанцій відключилося електропостачання.

Наразі рятувальники розбирають завали та усувають наслідки потопу.

Тэги: Россия, Росія
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