Зливи затопили Сочі: потоки води на вулицях зносили все та всіх. Відео
Російський курорт Сочі ввечері в суботу, 23 липня, накрили зливи, які разом з річкою Бзугу, що вийшла з берегів, перетворили вулиці міста на водні потоки, які зносили все на своєму шляху.
З доріг, парковок та дворів стихія знесла сотні автомобілів. Люди, захоплені зненацька, змушені були вибиратися з машин на ходу, наражаючи своє життя на серйозну небезпеку.
Як повідомило РБК, відомо про загиблу жінку та кількох постраждалих.
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Також від повені постраждали приватні домоволодіння та багатоповерхівки, переважно перші поверхи будівель. Найсерйозніших збитків зазнали Центральний та Хостинський райони Сочі. У Лазаревському та Центральному районах через підтоплення підстанцій відключилося електропостачання.
Наразі рятувальники розбирають завали та усувають наслідки потопу.