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06:26 31 Июля 2022 7 Комментарии
Вночі у Харкові пролунала серія вибухів
Російські війська вночі близько 04:00 обстріляли Харків ракетами.
Росіяни обстріляли Харків з Белгорода
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
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За його словами, пролунала ціла серія вибухів.
“Поки є інформація про «прильоти» до Немишлянського району. Попередньо є пошкодження кількох будівель”, – уточнив Терехов.
Місцеві Telegram-канали повідомили, що пуски ракет по Харкову здійснювалися з Білгородської області.
Попередньо у місті було від 6 до 8 прильотів.
Тэги: Харьков, Харків
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