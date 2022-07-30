Вночі у Харкові пролунала серія вибухів

Російські війська вночі близько 04:00 обстріляли Харків ракетами.

Росіяни обстріляли Харків з Белгорода



Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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За його словами, пролунала ціла серія вибухів.

“Поки є інформація про «прильоти» до Немишлянського району. Попередньо є пошкодження кількох будівель”, – уточнив Терехов.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що пуски ракет по Харкову здійснювалися з Білгородської області.

Попередньо у місті було від 6 до 8 прильотів.

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