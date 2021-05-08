Amnesty International вибачилася за “страждання та гнів” українців через свою доповідь

Amnesty International вибачилася в неділю за «страждання та гнів», викликані доповіддю, яка звинувачує Україну у нібито створенні загрози для цивільних осіб під час бойових дій у війні з Росією.

Amnesty International вибачилася, але не змінила висновки



Про це повідомило Reuters.

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Правозахисна група в четвер опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що присутність українських військ у житлових районах підвищує ризики для цивільного населення під час атак Росії.

«Amnesty International глибоко шкодує про страждання та гнів, які викликав наш пресреліз про тактику бойових дій українських військових», – сказано в заяві організації.

Там також наголосили, що пріоритетом Amnesty International у цьому та у будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб.

“Справді, це була наша єдина мета при випуску цього останнього дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося наших висновків, ми шкодуємо через завданий біль”, – зазначили в організації.

У своїй заяві Amnesty International також повідомила, що виявила українські сили поруч із цивільними об’єктами в 19 містах і селах, що, на думку організації, наражає їх на ризик обстрілів з боку Росії.

«Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими силами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни», – сказано в заяві.

Також в Amnesty International наголосили, що «ніщо з того, що ми задокументували, жодним чином не виправдовує російські порушення».

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