Amnesty International для скандального звіту використала свідчення людей під тиском окупантів

Amnesty International використали для підготовки скандального звіту свідчення людей, які знаходились в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях – а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском.

Інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту



Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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До процесу збору свідчень були також залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Водночас, більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму.

Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед «бажаючих» надати подібного роду інформацію.

Отже така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтервʼю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі.

Інколи подібного роду «правильне» інтервʼю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій.

Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ.

Як відомо, міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала свою доповідь де звинуватила ЗСУ в використанні цивільних об’єктів.

Доповідь АІ розкритикували представники української влади, міжнародних організацій та юристи.

Про незгоду з доповіддю заявив також українське відділення АІ – адже його не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільння ряду співробітників київського офісу.

Саме АІ вибачилось за «страждання та гнів», викликані її останнім звітом щодо України, але заявила, що не відмовляється від висновків, викладених у звіті.