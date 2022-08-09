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16:12 09 Августа 2022 536 Комментарии
В Росії прокоментували вибухи в Криму
У Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля військового аеродрому, що стало очевидно несподіванкою для російських окупантів.
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Перший коментар видав радник “глави” Криму.
«Поки що можу підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки. Прошу всіх почекати офіційних повідомлень і не плодити версії», – повідомив він.
Сам “глава” Аксьонов виявився ще коротшим.
«Виїхав на місце події до селища Новофедорівка Сакського району. Обставини з’ясовуються», – повідомив він.
Як повідомляли Vlasti, у Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи.
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