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16:12 09 Августа 2022 Просмотров 536   КомментариевКомментарии

В Росії прокоментували вибухи в Криму

У Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля військового аеродрому, що стало очевидно несподіванкою для російських окупантів.

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Перший коментар видав радник “глави” Криму.

«Поки що можу підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки. Прошу всіх почекати офіційних повідомлень і не плодити версії», – повідомив він.

Сам “глава” Аксьонов виявився ще коротшим.

«Виїхав на місце події до селища Новофедорівка Сакського району. Обставини з’ясовуються», – повідомив він.

Як повідомляли Vlasti, у Криму в районі Новофедорівки (неподалік Євпаторії та Сак) пролунали вибухи.

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