Росіяни обстріляли вночі Нікополь і Марганець: вбито понад 20 людей
Вночі російські військові обстріляли Нікопольський район, Марганець і Мирівську громаду на Дніпропетровщині, в результаті чого загинула 21 людина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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За його словами, у Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила – 13.
Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів.
У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі.
У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.
Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.
У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома.
У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей залишилися без газу.