Усик — Джошуа 2: коли реванш, прогнози та коефіцієнти в Parimatch

У блокбастера-реваншу Ентоні Джошуа та Олександра Усика призначено нову і, ймовірно, остаточну дату.

У блокбастера-реваншу Ентоні Джошуа та Олександра Усика призначено нову і, ймовірно, остаточну дату. Раніше подія планувалася на 23 липня, але організаційні моменти та відома ситуація в Україні внесли свої корективи. Після неодноразового перенесення бій відбудеться 20 серпня. Поєдинок пройде у Джідді (Саудівська Аравія), де британець Ей-Джей сподівається повернути пояси WBA Super, IBF та WBO, а непереможний українець захистити титули. Початок епічного протистояння — не раніше 23:00 за київським часом.

На питання де дивитись бій Усик Джошуа на реванш ставки вже приймає легальний букмекер Parimatch, відкривши основні ринки та виставивши коефіцієнти, з яких випливає, що наш краянин бачиться фаворитом зустрічі. А щоб збільшити шанси на виграш парі, ми підготували огляд експертних думок про майбутню сутичку.

Прогноз на бокс Усик — Джошуа від Тайсона Ф’юрі

Нагадаємо, Ентоні Джошуа поступився Олександру Усику на стадіоні «Тоттенхем Хотспур» у вересні минулого року, втративши титули чемпіона світу в надважкій вазі. Роблячи прогноз на бій у відповідь Тайсон Ф’юрі пророкує земляку і колезі черговий програш, оскільки Ей-Джею бракує:

потужності в атаці;

здатності тримати удар;

сміливості, рішучості та волі.

«У нього проблеми зі швидкістю, немає жорсткості, мужності. Крім іншого, Джошуа повинен мати досконалий тактичний план, адже щоб боксувати відкрито, виставивши передню ногу вперед для нищівної атаки, необхідна хоробрість. Вона відсутня, у нього немає нічого, щоб здолати Усика», — констатував Циганський Король.

Майк Тайсон про фаворита реваншу Усик — Джошуа

Прогноз американської легенди боксу не настільки песимістичний для британця. Залізний Майк не поспішає списувати з рахунків Ентоні, але наголошує, що перебоксувати Усика не вийде, тому що він спритніший, розумніший і витриваліший.

«Ти більше за цього хлопця. Так борись як супертяж, побий його, не дай фінтити. Думаю, це вразить Усика» — висловився Майк Тайсон.

Прогнози на бій Усик — Джошуа 2 у Parimatch

Попри той факт, що у минулій зустрічі Олександр Усик був аутсайдером, сенсаційна перемога одноголосним рішенням суддів зробила українця безперечним фаворитом реваншу. Втім Ентоні Джошуа не марнував часу, кардинально змінивши тренувальний план, зосередившись на розвитку швидкості та рухливості. Чи виправдає себе рішення — дізнаємось вже 20 серпня. А щоб дивитися реванш Усик — Джошуа було цікавіше, робіть ставки на бій у букмекерській конторі Parimatch за найкращими коефіцієнтами.

На цю мить результати поєдинку оцінюються такими котируваннями: перемога Усика — 1.50, нічия — 17.00, вікторія Ентоні Джошуа — 2.62. Зауважимо, додатково можна робити ставки на тотал, метод перемоги, результати раундів тощо.