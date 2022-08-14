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06:35 22 Августа 2022 Просмотров 280   КомментариевКомментарии

У Донецьку горить і потужно детонує склад із боєприпасами

У Донецьку під ранок, близько 04:00, пролунали вибухи, після чого почалася пожежа та детонація боєкомплекту на російському складі.

Вибухи почалися близько 04:00

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у чатах та соцмережах.

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Склад знаходиться у районі магазину “Ашан”. Люди кажуть, що розліт боєприпасів, що вибухнули, дуже великий.

Склад продовжує горіти та детонувати вже більше двох годин.

Офіційної інформації наразі немає.

Тэги: Донецк, Донецьк
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