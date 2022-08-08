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15:02 22 Августа 2022 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Четвертий удар по Антонівському мосту: всі подробиці

По Антонівському мосту в Херсоні ЗСУ завдали нового удару, зробивши його непроїздним.

Це вже четверта атака ЗСУ по Антонівському мосту

Про це повідомила під час брифінгу керівник об’єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Вона зазначила, що  ЗСУ заважають планам окупантів відремонтувати Антонівський та Каховський мости.

«Ми продовжуємо тримати контроль над транспортними артеріями, зокрема, на окупованій території. Тому що саме через них ворог намагається підтягувати певні резерви», — сказала вона.

Гуменюк також додала, що війська РФ намагаються відновити Антонівський міст, але це безрезультатно.

Очевидці повідомляють, що після нових ударів один із прольотів мосту обвалився, а уламки долітали до селища Антонівка, розташованого неподалік.

«Каже, роз***ашили навпіл. Моста вже немає… Він розлетівся на тріски… Осколки долітали аж до Антонівки», – розповів один з очевидців.

За попередніми даними, було 8-10 «прильотів». Є інформація, що перед вибухом мостом рухалися 9 КАМАЗів з боєприпасами.

Ймовірно, детонація та горіння, які видно на фото з палаючим мостом, результат влучання по ворожій колоні.

Тэги: херсон, Антонівський міст, Антоновский мост
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