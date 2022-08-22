У Севастополі пролунали потужні вибухи: тряслися стіни і вибивало шибки

У Севастополі пролунали потужні вибухи, які налякали місцевих жителів.

Севастополі налякані потужними вибухами



За їхніми словами в чатах і соцмережах, вдарило настільки сильно, що тряслися стіни і деренчали шибки у вікнах. А у деяких будинках їх навіть вибило вибуховою хвилею.

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У багатьох автомобілів спрацювала сигналізація.

Про вибухи пишуть мешканці різних частин міста. Зокрема сильно трясло в Балаклаві, в районі ЦУМу, Байдарської долини.

Вже ніхто не говорить про спрацювання системи ППО.

Тэги: крым, севастополь, Крим