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18:18 22 Августа 2022 215 Комментарии
У Севастополі пролунали потужні вибухи: тряслися стіни і вибивало шибки
У Севастополі пролунали потужні вибухи, які налякали місцевих жителів.
Севастополі налякані потужними вибухами
За їхніми словами в чатах і соцмережах, вдарило настільки сильно, що тряслися стіни і деренчали шибки у вікнах. А у деяких будинках їх навіть вибило вибуховою хвилею.
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У багатьох автомобілів спрацювала сигналізація.
Про вибухи пишуть мешканці різних частин міста. Зокрема сильно трясло в Балаклаві, в районі ЦУМу, Байдарської долини.
Вже ніхто не говорить про спрацювання системи ППО.
Тэги: крым, севастополь, Крим
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