Пожежа на заводі ім.Шевченка у Харкові: рятувальники розповіли подробиці

У Харкові пожежники продовжують гасити пожежу на території приладобудівного заводу імені Шевченка.

Рятувальники локалізували пожежу



За совами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 4:41. Спалахнула 4-поверхова експлуатована будівля. Полум’я охопило близько 5000 квадратних метрів.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев’яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства.

Як це все спалахнуло – поки встановлюється.

Вогонь вдалося локалізувати о 6.30. Триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає.

Тэги: Харьков, Харків