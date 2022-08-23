Главная » Україна » Інциденти
09:18 23 Августа 2022 126 Комментарии
Пожежа на заводі ім.Шевченка у Харкові: рятувальники розповіли подробиці
У Харкові пожежники продовжують гасити пожежу на території приладобудівного заводу імені Шевченка.
Рятувальники локалізували пожежу
За совами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 4:41. Спалахнула 4-поверхова експлуатована будівля. Полум’я охопило близько 5000 квадратних метрів.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев’яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства.
Як це все спалахнуло – поки встановлюється.
Вогонь вдалося локалізувати о 6.30. Триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає.
Тэги: Харьков, Харків
Loading...
Новости по теме
ТОРУ Харкові горить завод ім. Шевченка
23.08.2022 06:32
ТОРВночі окупанти обстріляли Миколаїв та Харків
20.08.2022 06:55
ТОРРано вранці росіяни обстріляли три райони Харкова
19.08.2022 06:49