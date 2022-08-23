НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
09:18 23 Августа 2022 Просмотров 126   КомментариевКомментарии

Пожежа на заводі ім.Шевченка у Харкові: рятувальники розповіли подробиці

У Харкові пожежники продовжують гасити пожежу на території приладобудівного заводу імені Шевченка.

Рятувальники локалізували пожежу

За совами рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло о 4:41. Спалахнула 4-поверхова експлуатована будівля. Полум’я охопило близько 5000 квадратних метрів.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Горіла тирса на першому поверсі будівлі, дерев’яні віконні рами з першого по четвертий поверхи, а також покрівля будівлі підприємства.

Як це все спалахнуло – поки встановлюється.

Вогонь вдалося локалізувати о 6.30. Триває ліквідація пожежі. Жертв та постраждалих немає.

Загорілися віконні рами з першого по четвертий поверхи

Загорілися віконні рами з першого по четвертий поверхи

Пожежа спалахнула після четвертої ранку

Пожежа спалахнула після четвертої ранку

Загорілася покрівля будівлі підприємства

Загорілася покрівля будівлі підприємства

Тэги: Харьков, Харків
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.08.2022 06:32
У Харкові горить завод ім. Шевченка
ТОР
20.08.2022 06:55
Вночі окупанти обстріляли Миколаїв та Харків
ТОР
19.08.2022 06:49
Рано вранці росіяни обстріляли три райони Харкова
blog comments powered by Disqus
У Харкові горить завод ім. Шевченка

06:32 Україна

У Севастополі пролунали потужні вибухи: тряслися стіни і вибивало шибки

18:18 Україна

У курортній Кирилівці окупанти відзначали день прапора РФ зі старим Харатьяном та дивною масовкою

16:17 Україна

ФСБ заявила про розкриття вбивства Дугіної: нібито на замовлення українських спецслужб

14:39 Світ

Російські війська просунулися на Миколаївському напрямку

07:13 Україна

У Донецьку горить і потужно детонує склад із боєприпасами

06:35 Україна

Ввечері неділі в Севастополі та інших містах Криму лунали вибухи

06:24 Україна

В Мелітополі перерізали горлянку окупанту, який намагався зґвалтувати неповнолітню

23:31 Україна

У Курській та Білгородській областях прогриміли вибухи

15:18 Світ

У Севастополі вранці знов пролунав вибух: подробиці

13:42 Україна

Під Запоріжжям кадирівці і буряти влаштували перестрілку: є загиблі

11:17 Україна