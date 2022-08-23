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13:15 23 Августа 2022 127 Комментарии
У Донецьку пролунав потужний вибух в адміністрації ватажка “ДНР”
Будівля адміністрації «голови ДНР» у Донецьку пошкоджена внаслідок обстрілу
Про обстріл центру Донецька повідомила низка місцевих пабліків та російських ЗМІ.
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Також у мережі з’явилися фото та відео руйнувань.
Будівля адміністрації “глави ДНР” частково пошкоджена. У ньому виникла пожежа.
За інформацією російського Інтерфакс, сам Пушилін нібито не постраждав і перебуває в «безпечному місці».
Снаряд нібито влучив у будинок із тильного боку. Проводиться евакуація. Жертв, за попередніми даними, немає.
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