У Донецьку пролунав потужний вибух в адміністрації ватажка “ДНР”

Будівля адміністрації «голови ДНР» у Донецьку пошкоджена внаслідок обстрілу

Про обстріл центру Донецька повідомила низка місцевих пабліків та російських ЗМІ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також у мережі з’явилися фото та відео руйнувань.

Будівля адміністрації “глави ДНР” частково пошкоджена. У ньому виникла пожежа.

За інформацією російського Інтерфакс, сам Пушилін нібито не постраждав і перебуває в «безпечному місці».

Снаряд нібито влучив у будинок із тильного боку. Проводиться евакуація. Жертв, за попередніми даними, немає.