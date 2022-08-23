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13:15 23 Августа 2022 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

У Донецьку пролунав потужний вибух в адміністрації ватажка “ДНР”

Будівля адміністрації «голови ДНР» у Донецьку пошкоджена внаслідок обстрілу

Про обстріл центру Донецька повідомила низка місцевих пабліків та російських ЗМІ.

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Також у мережі з’явилися фото та відео руйнувань.

Будівля адміністрації “глави ДНР” частково пошкоджена. У ньому виникла пожежа.

За інформацією російського Інтерфакс, сам Пушилін нібито не постраждав і перебуває в «безпечному місці».

Снаряд нібито влучив у будинок із тильного боку.  Проводиться евакуація. Жертв, за попередніми даними, немає.

Попередньо, жертв немає

Попередньо, жертв немає

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