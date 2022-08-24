Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН щодо російської агресії проти України
У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради Безпеки ООН, присвячене наслідкам російської агресії проти України.
Про це повідомило Суспільне.
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Це засідання скликали США та європейські країни, представлені в Раді Безпеки (Велика Британія, Франція, Норвегія, Ірландія, Албанія).
В порядку денному сьогоднішнього Радбезу на сайті ООН стоїть одне питання — підтримка миру та безпеки України.
Призначити розгляд питання на 24 серпня — у День незалежності, а також у день півріччя повномасштабної війни — запропонувала українська сторона.
Одразу після зустрічі постійний представник України Сергій Кислиця разом з іншими представниками виступить зі спільною заявою щодо шести місяців повномасштабної війни Росії проти України.
Члени Ради Безпеки також планують обговорити результати поїздки Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну 18-19 серпня.
Рада Безпеки ООН виступила за віртуальну участь Зеленського в засіданні, незважаючи на те, що Росія була проти, наполягаючи на його очній участі.
«Якщо Росія не зупиниться зараз, якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни Європи, Азії, Африки, Латинської Америки», – сказав Зеленський.