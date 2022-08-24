Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН щодо російської агресії проти України

У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради Безпеки ООН, присвячене наслідкам російської агресії проти України.

Про це повідомило Суспільне.

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Це засідання скликали США та європейські країни, представлені в Раді Безпеки (Велика Британія, Франція, Норвегія, Ірландія, Албанія).

В порядку денному сьогоднішнього Радбезу на сайті ООН стоїть одне питання — підтримка миру та безпеки України.

Призначити розгляд питання на 24 серпня — у День незалежності, а також у день півріччя повномасштабної війни — запропонувала українська сторона.

Одразу після зустрічі постійний представник України Сергій Кислиця разом з іншими представниками виступить зі спільною заявою щодо шести місяців повномасштабної війни Росії проти України.

Члени Ради Безпеки також планують обговорити результати поїздки Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в Україну 18-19 серпня.

Рада Безпеки ООН виступила за віртуальну участь Зеленського в засіданні, незважаючи на те, що Росія була проти, наполягаючи на його очній участі.

«Якщо Росія не зупиниться зараз, якщо Росію не зупинити зараз перемогою України, то всі ці вбивці можуть прийти в інші країни Європи, Азії, Африки, Латинської Америки», – сказав Зеленський.