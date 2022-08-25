Нічні вибухи на Київщині: з’явилися подробиці

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району, зафіксовано два прильоти.

На Київщині зафіксовано два прильоти



Про це повідомив голова ОВА Київської області Олексій Кулеба.

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Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.

Обстеження атакованої території триває.

Також Кулеба додав, що інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО.

Як повідомляли Vlasti, вночі 25 серпня в громаді Вишгородського району Київської області пролунало кілька вибухів.

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